Kiraz öğretmenden 11 okula masal odası

Anaokulu Müdürü ve öğretmen Kiraz Ebinç Tül (24), üniversitede kurduğu 'Anadolu Masalları Odası' hayalini görev yaptığı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırına sıfır noktada yer alan Ortabağ Köyü'ndeki Emine Erdoğan Anaokulu'nda gerçekleştirdi.Kiraz öğretmen daha sonra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile Şırnak ve Siirt'te 10 okulun daha anasınıflarında masal okuma odaları kurdu. Vanlı öğretmen Kiraz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü'nden 2018'de mezun olduktan sonra 2020 yılında Kuzey Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortabağ Köyü'nde atandı. Van'da üniversite üçüncü sınıftayken hayalini kurduğu masal okuma sınıflarında eğitimini tamamladıktan sonra yaşadığı Van'da gönüllü olarak öğretmenlik yaptı. Okullarda çocuklara haftada bir gün masal anlatmaya giden Kiraz öğretmen atandığı Şırnak Uludure ilçesindeki Ortabağ Köyü Emine Erdoğan Anaokulu'nda öğrencilerine 'Anadolu Masalları Odası' adında masal sınıfı açtı. Kiraz Ebinç Tül, SABAH'a konuştu: "Üniversite hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Okul öncesi eğitime gelen öğrenciler Anadolu Masal Odaları'nda kitap okuyarak Türkçe'yi daha kolay öğreniyorlar."