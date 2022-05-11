Haberler Yaşam Haberleri Adana'da belediye ekipleri kırdı, zararı bile ödemedi
Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:28 Son Güncelleme: 11.5.2022 10:45

Adana'da belediye ekipleri kırdı, zararı bile ödemedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da belediye ekipleri kırdı, zararı bile ödemedi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Bekir Uzel’in annesinin mezarının yanına yaptırdığı çeşmenin mermerleri ağaç budaması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kırıldı. Bekir Uzel, yaklaşık 3 ay belediyeden çeşmenin mermerlerinin yapılmasını bekledi ancak hiçbir olumlu gelişme yaşanmayınca yenisini yaptı.

Adana'ın Ceyhan ilçesinde yaşayan Bekir Uzel, yaklaşık 3 ay önce annesinin Burhaniye Mahallesi'nde bulunan mezarlığını ziyarete gitti.

Annesinin mezarının başında bulunan çeşmenin mermerlerinin kırıldığını gördü. Uzel yaptığı araştırmada mermerin büyükşehir belediyesi ekiplerinin mezarlıktaki ağaçları budarken dal düşmesi sonucu kırıldığını öğrendi.

GÖREVLİLER KIRMIŞ

Çeşmenin mezarlığa giren hayvanlar tarafından zarar verilmiş olacağını düşündüğünü anlatan Uzel, "Annemin mezarının yanına daha önce yaptırmış olduğumuz mermer çeşmenin kırıldığını gördüm. Açıkçası çeşmeyi mezarlığa giren inekler tarafından kırılmış olabileceğini düşündüm. Fakat bundan iki yıl önce yine kırılmıştı ve tamir etmiştim. Bu kez tamir edilecek gibi değildi. Yaptığım araştırmada mezarlık görevlilerinin ağaç budaması yaparken kırdıklarını öğrendim" dedi.

HASARI GİDERİN

Kırılan mermerlerin yenisinin yapılmasını beklediğini ancak belediyenin adım atmadığını ifade eden Bekir Uzel, "Belediye yapmayınca ben de annemin başucuna daha güzel çeşme yaptım. Lütfen mezarlık görevlileri daha dikkatli davransın. Mezarlara daha fazla saygı göstersinler. Eğer hasar veriyorsanız o hasarı giderin" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kayserispor kupada tarih yazıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da veda etti...
SON DAKİKA | İsrail askerleri Al-Jazeera'nın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin son görüntüsü! Yüzü kanlar içinde...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları ortaya çıktı! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Son dakika: Kazakistan'la 15 tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan yeni hedefi duyurdu
Yerli ve milli pasaportta dikkat çeken detay!
Son dakika: Bakan Nebati'den fırsatçılara net mesaj: Asla müsamaha göstermeyeceğiz
İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef göstermişti! CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
Kardeş cinayetinde kredi kartı detayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da belediye ekipleri kırdı, zararı bile ödemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA