Adana’da belediye ekipleri kırdı, zararı bile ödemedi

Adana'ın Ceyhan ilçesinde yaşayan Bekir Uzel, yaklaşık 3 ay önce annesinin Burhaniye Mahallesi'nde bulunan mezarlığını ziyarete gitti.

Annesinin mezarının başında bulunan çeşmenin mermerlerinin kırıldığını gördü. Uzel yaptığı araştırmada mermerin büyükşehir belediyesi ekiplerinin mezarlıktaki ağaçları budarken dal düşmesi sonucu kırıldığını öğrendi.

GÖREVLİLER KIRMIŞ

Çeşmenin mezarlığa giren hayvanlar tarafından zarar verilmiş olacağını düşündüğünü anlatan Uzel, "Annemin mezarının yanına daha önce yaptırmış olduğumuz mermer çeşmenin kırıldığını gördüm. Açıkçası çeşmeyi mezarlığa giren inekler tarafından kırılmış olabileceğini düşündüm. Fakat bundan iki yıl önce yine kırılmıştı ve tamir etmiştim. Bu kez tamir edilecek gibi değildi. Yaptığım araştırmada mezarlık görevlilerinin ağaç budaması yaparken kırdıklarını öğrendim" dedi.

HASARI GİDERİN

Kırılan mermerlerin yenisinin yapılmasını beklediğini ancak belediyenin adım atmadığını ifade eden Bekir Uzel, "Belediye yapmayınca ben de annemin başucuna daha güzel çeşme yaptım. Lütfen mezarlık görevlileri daha dikkatli davransın. Mezarlara daha fazla saygı göstersinler. Eğer hasar veriyorsanız o hasarı giderin" diye konuştu.