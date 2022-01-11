Haberler Yaşam Haberleri Kireç sökücü içmişti! Yusuf Can ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü!
Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:31 Son Güncelleme: 11.1.2022 15:35

Kireç sökücü içmişti! Yusuf Can ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü!

İBRAHİM GÜNEŞ
Kireç sökücü içmişti! Yusuf Can ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü!

Kilis’te kireç sökücü ilaç içen ve 5 gündür ilçedeki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 yaşındaki Yusuf Can, Sağlık Bakanlığının uçak ambulansıyla Ankara’ya götürüldü.

Kilis'te kireç sökücü içen ve 5 gündür yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 yaşındaki Yusuf Can Sağlık Bakanlığı devreye girerek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kilis'in Çalkaya köyünde 2 yaşındaki Yusuf Can, evde temizlik için kullanılan kireç ve pas sökücü maddeyi su zannederek içti. Fenalaşan çocuk, ailesi tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Can yoğum bakım ünitesinde altına alındı. Boğazı ve organları zarar gören Yusuf Can, entübe edilemediği için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi için ailesi ve doktorlar talebi üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, uçak ambulans tahsis edildi. Yusuf Can, Gaziantep Havalimanından Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi.

Yusuf Can'ın babası Mehmet Can, oğlunun su yerine kireç çözücü içtiğini ifade ederek, "Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdi. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün Ankara'ya oğlum uçak ambulansla sevk edilecek. Yetkililerden yardım bekliyorum. Su yerine yanlışlıkla kireç çözücü içmiş hemen hastaneye getirdim" dedi.

Yusuf Can'ın Annesi Emine Can, oğlunun Ankara Şehir Hastanesine sevk edileceğini ifade ederek, "Oradaki doktorlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum. Oğluma baksınlar, benim elimden gelen hiçbir şey yok. Çocuğumun durumu kritik, Yusuf Can ilk çocuğumuz, su zannederek, kireç çözücüyü izmiş, buraya getirdik. Entübe edilemiyor. Kamerayı boğazından indiremiyorlar, Ankara'da daha iyi imkan olduğu için oraya sevk ediyorlar" ifadesini kullandı.

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Kireç sökücü içmişti! Yusuf Can ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü!
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