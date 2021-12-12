Kırgız turistin çantası çalınmıştı: O zanlı hakkında flaş gelişme

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Almanya uyruklu Mark Drommel olduğunu belirledi. Drommel, konakladığı Alanya'da bir otelde gözaltına alındı. Mark Drommel'in odasında yapılan aramada, Kırgızistan uyruklu C.A.'ya ait 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 lira, 1250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain bulundu. Paralar Kırgız turiste teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mark Drommel, sulh ceza hakimliği tarafından 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

