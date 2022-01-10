Haberler Yaşam Haberleri Kırgız uyruklu genç kızın 5 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:39 Son Güncelleme: 10.1.2022 11:33

Kırgız uyruklu genç kızın 5 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kırgız uyruklu genç kızın 5 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı

Kırgızistan’dan çalışıp üniversite okumak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra öldü sanılarak yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu 24 yaşındaki Malikan Nootieva, 3 beyin ameliyatı geçirdi. 1 yıllık fizik tedavinin ardından 2019’da ülkesine geri dönen Malikan’ın 2 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Talihsiz kadının ömür boyu felçli kalacağı öğrenildi.

Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla hem üniversite okumak, hem de çalışmak için Antalya'ya geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince 21 Aralık 2016 tarihinde levye demiri ile feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atıldı. Yoldan geçen araç sürücüleri "Yolda kadın cesedi var" diye güvenlik güçlerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Malikan Nootieva'nın yaşadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi 2 kez duran Malikan'ın kalbini çalıştırdı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. 3 ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, 2 ay beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yattı.


Olaydan önce

BEBEK GİBİ BAKTILAR

Hastanedeki tedavisinin ardından Malikan Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı. Bu sırada kızlarının başına gelenleri duyan Malikan'ın Kırgızistan'da bulunan babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi. Kızlarının bulunduğu eve yerleşti. Anne ve baba 16 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan ve hiçbir şey hatırlamayan bir kelime konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. Yeni doğmuş bebek gibi Malikan'ı elleri ile besleyip, damla damla su içirdi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi gördü. Toplamda bir yıl süren tedavinin ardından Malikan yaşama tutundu. Yeni doğmuş bebek gibi kelimeleri konuşmaya başladı.

YAPANI TEŞHİS ETTİ

Hakim karşısına çıkan Malikan Nootieva kendisine bu acımasızlığı yapan M.Y'yi teşhis ederek olay gecesi kendisinin boğazını sıkıp küpesini, kolyesini ve eşyalarını aldığını, başına demir bir cisimle vurup hareket halindeyken araçtan attığını söyledi. M.Y. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Bir süre hapis yatan M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya'da yaşayan Kırgız kadınlar Malikan Nootieva'nın yalnız olmadığını belirterek tedavisi ve mahkeme sürecinde destek verdi.

"ENGELLİ KALDIM"

Malikan Nootieva 2019 yılında Kırgızistan'a geri döndü. Ailesi Celalabat Tokdogöl'de tedavisine devam edildi. Malikan'ın 2 yıldır beklenen yazılı ifadesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Malikan, geçirdiği beyin ameliyatlar sonrasında artık engelli kaldığını söyledi. Olay anında artık net olarak hatırladığını da belirten Malikan, minibüsten atıldığını, başına levye demiri ile vurularak çantasındaki altınları ve 3 bin dolar parasını da çaldıktan sonra öldü diye yol kenarına atıldığını tekrarladı. Mahkeme önümüzdeki günlerde S.C. ve M.Y hakkında kararını verecek.


Eski hali

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Kırgız uyruklu genç kızın 5 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı
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