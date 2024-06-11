Kırgız yazar Aytmatov mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 16. yılında mezarı başında anıldı. Aytmatov'un Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarına gelen ailesi, akrabaları ve meslektaşları dua etti. Kabrinin başında öğrenciler, Aytmatov'un bazı eserlerini canlandırdı ve Kırgız müzik aleti komuz çaldı. Yazarın ablası Roza Aytmatova, kardeşinin vefatının üzerinden 16 yıl geçtiğini belirterek, "Bugün onu anmaya geldik. Onu unutmayanlara çok teşekkür ediyorum. Onu sevenlerden çok razıyım" ifadelerini kullandı.Aytmatova, kardeşinin eserlerinde güzel fikirler, insani ilişkiler, karşılıklı diyalog ve sorunların çözümüne yaklaşım gibi konuların işlendiğini kaydederek, "İnsanlığın, yazarın fikirlerini dikkate almasını temenni ediyorum" dedi.