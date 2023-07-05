Kırgızistanlı üniversite öğrencisi bulundu

Bulgaristan'a yaz aylarında çalışmak üzere gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan, İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, iddiaya göre Kadıköy'de ortadan kayboldu. Ailesinin konsolosluk üzerinden yaptığı başvurunun ardından İstanbul polisi kayıp genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kızın Ümraniye Esenkent civarında olduğu tespit edildi. Bulunan genç kız Hasanpaşa Karakoluna götürüldü. Burada ailesine teslim edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu eşyalarını kaybedince panikleyip gidecek yer aradığı öne sürüldü.

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde dükkanının önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi. Hakan Ç.'nin cep telefonuyla annesine ulaşmaya çalışan Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda kaldı. Ertesi gün Hakan Ç. dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki kadını, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi. Hakan Ç.'nin, yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü. Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gece saatlerinde, karakolda bırakıp ayrıldıklarını belirtti.

AİLESİ KONSOLOSLUĞA GELİP KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Jazgül Shamuratova'nın annesi, kızından 24 Haziran'da aldığı mesajı, 26 Haziran Pazartesi günü gördükten sonra Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu. Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp bavulu ve telefonuna ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği otobüste ulaştığı bilgisi edinildi. Shamuratova'nın son görüntüleri ise yanında kaldığı esnaf Hakan Ç.'nin cep telefonu kamerası görüntülerine ve Hasanpaşa'da bulunan polis merkezinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet'ten, Jazgül Shamuratova'nın bir kez yanında bir erkekle polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinildi. Polis ekipleri kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

GENÇ KIZ BULUNDU

İstanbul Polisi yaptığı çalışmada genç kızın Ümraniye Esenkent yakınlarında olduğunu tespit etti. Kısa süreli çalışmanın ardından bulunan genç kız Hasanpaşa Karakoluna oradan da ailesine teslim edildi. Genç Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.