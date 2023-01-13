Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu

İstanbul'da Hüseyin Güvenaltun (29), 2 çürük dişi için 3 ay önce doktora gitti. Dişlerinden biri çekildi, kırık ve çürük olan diğer dişi için ilaç tedavisi uygulandı. Ağrısı geçince bir daha doktora gitmedi. İhmal edilen kırık diş dilin sol tarafında yaraya neden oldu. Yara zamanla dil kanserine neden olurken boynundaki lenflere de sıçradı. 3'üncü evre dil kanseri teşhisi konulan Güvenaltun, 10 Ocak'taki nişanından bir gün önce 6 saatlik operasyonla dilinin yüzde 80'i alınarak kanserden kurtuldu.Dilindeki yara büyüyünce peltek konuşan, S'leri söyleyemeyen, kolları moraran ve gözleri kanlanan Güvenaltun, dilinin büyük bir kısmı alındığı için tat alma duyusunu büyük oranda kaybetti. Hastaneden taburcu edilen Güvenaltun, önce işe başlayacağını ardından da ertelediği nişanını yapacağını dile getirdi.Annesi Hatice Eryılmaz, "Oğlum biraz ihmalkâr davrandı. Çok şükür şu anda iyi" dedi.Ameliyatı yapan Prof. Dr. Tayfun Apuhan ise şöyle konuştu: "Çiğnerken, yutkunurken dil hareketlerinde kısıtlanma, ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Kulak ağrısı olabilir. Alkol, sigara, HPV virüsü, diş çürüğü, kırığı etmenler arasında yer alıyor. Dil kanserini genelde 40'lı yaşlardan sonra görürüz. Sağlıksız yapılan diş protezlerini mutlaka kontrol etmek lazım. Bunlar dil kanserlerine zemin hazırlar. Vücudunun başka bölümünden dil kısmına doku transferi yapabiliriz."