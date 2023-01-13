Haberler Yaşam Haberleri Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu
Giriş Tarihi: 14.1.2023

Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu

Hüseyin Güvenaltun’un tedavi ettirmediği kırık dişi dilde yaraya neden oldu. Yara ise dil kanserine dönüştü. Genç adamın dilinin büyük kısmı alındı

DHA
Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu
İstanbul'da Hüseyin Güvenaltun (29), 2 çürük dişi için 3 ay önce doktora gitti. Dişlerinden biri çekildi, kırık ve çürük olan diğer dişi için ilaç tedavisi uygulandı. Ağrısı geçince bir daha doktora gitmedi. İhmal edilen kırık diş dilin sol tarafında yaraya neden oldu. Yara zamanla dil kanserine neden olurken boynundaki lenflere de sıçradı. 3'üncü evre dil kanseri teşhisi konulan Güvenaltun, 10 Ocak'taki nişanından bir gün önce 6 saatlik operasyonla dilinin yüzde 80'i alınarak kanserden kurtuldu.
Dilindeki yara büyüyünce peltek konuşan, S'leri söyleyemeyen, kolları moraran ve gözleri kanlanan Güvenaltun, dilinin büyük bir kısmı alındığı için tat alma duyusunu büyük oranda kaybetti. Hastaneden taburcu edilen Güvenaltun, önce işe başlayacağını ardından da ertelediği nişanını yapacağını dile getirdi.
Annesi Hatice Eryılmaz, "Oğlum biraz ihmalkâr davrandı. Çok şükür şu anda iyi" dedi.



DİŞ ÇÜRÜĞÜNE DİKKAT
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Tayfun Apuhan ise şöyle konuştu: "Çiğnerken, yutkunurken dil hareketlerinde kısıtlanma, ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Kulak ağrısı olabilir. Alkol, sigara, HPV virüsü, diş çürüğü, kırığı etmenler arasında yer alıyor. Dil kanserini genelde 40'lı yaşlardan sonra görürüz. Sağlıksız yapılan diş protezlerini mutlaka kontrol etmek lazım. Bunlar dil kanserlerine zemin hazırlar. Vücudunun başka bölümünden dil kısmına doku transferi yapabiliriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Rami Kütüphanesi'ni aynı zamanda kültür merkezi olarak planladık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu! Babacan'dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Son dakika haberleri… Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan, evinde Hatayspor’u 4 golle yendi…
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...
Şar ili şar şarrani
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA