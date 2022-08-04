Kırık şişeyle kolunu kesmişlerdi! Gözaltına alındılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 1 Ağustos Pazartesi günü Bayrampaşa İlçesi'nde gerçekleşti. Saat 19.30 sıralarında Kartal Tepe Mahallesi'nde TikTok videosu çeken sekiz çocuk, aniden saldırdıkları 11 yaşındaki Mehmet Y.'nin kolunu kırık şişeyle kesti ve olay yerinden kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Ailesi de şikayetçi oldu. Olayı gerçekleştirdikleri saptanan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) isimli üç çocuk Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki ikamet adreslerinde gözaltına alındı. Üç çocuk da yaşları 12'den küçük olduğu için yasal işlemleri sonrasında ailelerine teslim edildi.