Kırıkhan’da 4.8’lik deprem paniği

Hatay'ınKırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün saat 21.13'te kaydedilen sarsıntı, 11.67 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kaymakam Mahmuthan Arslan, "Şu ana kadar sadece panik nedeniyle ayağını kapıya çarpan bir genç var. Onun dışında annesinin telaşı nedeniyle kucaktan düşen bir de bebek var. O da hastanede durumu gayet iyi" dedi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da "Ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi" diye konuştu. Deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.