Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez!”

Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yakıcı sonucu olduğunu belirten Komisyon, 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü ile en yüksek kayıpların yaşandığını ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının kadınları savunmasız bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, Aile Mahkemelerinin görev alanında arabuluculuk ve uzlaştırma yöntemlerinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Kadın haklarının gerilemesine izin vermeyeceklerini belirten avukatlar, laik Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine bağlılık mesajı verdi. Açıklama, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için mücadele ve dayanışma çağrısıyla sona erdi.