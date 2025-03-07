Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez!”
Giriş Tarihi: 7.3.2025 13:41 Son Güncelleme: 7.3.2025 15:19

Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez!”

Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliye önünde avukatların katılımıyla bir basın açıklaması düzenledi. Komisyon Başkanı Avukat Gökçe Bedir tarafından okunan açıklamada, kadınların hak, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin insan hakları mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu: Kadına yönelik şiddet kabul edilemez!

Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yakıcı sonucu olduğunu belirten Komisyon, 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü ile en yüksek kayıpların yaşandığını ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının kadınları savunmasız bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, Aile Mahkemelerinin görev alanında arabuluculuk ve uzlaştırma yöntemlerinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Kadın haklarının gerilemesine izin vermeyeceklerini belirten avukatlar, laik Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine bağlılık mesajı verdi. Açıklama, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için mücadele ve dayanışma çağrısıyla sona erdi.

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Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez!”
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