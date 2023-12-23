Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi’nde Gazze Şehitlerini anma programı düzenledi

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi Vakfı tarafından düzenlenen programda hatimler yapıldı. Toplu kılınan öğle namazının ardından Şehitlerimiz ve Filistinliler için saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an tilaveti ve hatim duasına çok sayıda katılımcı amin dedi. Programda Filistin'in özgürlüğünü temsilen balon ve güvercinler uçuruldu.

Programı düzenleyen İslami Değerler Külliyesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön, Filistin'de büyük bir soykırım yaşandığını İsrail'in hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombaladığını sivilleri katlettiğini bunun büyük bir savaş ve insanlık suçu olduğunu söyledi. Bu aşağılık soykırıma tüm dünyada olduğu gibi Kırıkkale halkı olarak tepkilerini göstereceklerini ve şehitlere dua edeceklerini ifade etti.

Batı devletlerinin insan hakları, demokrasi gibi söylemlerinin ne kadar ikiyüzlü olduğunun ifşa olduğunu belirten Akyön, "Dünya liderlerinin sessizliğine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın durmadan ve yüksek sesle bu büyük zulmü, soykırımı haykırıyor. Katliamı engellemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için aralıksız çabalıyor." diye konuştu.

Akyön, Gazze'de yaşanan Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları ve bu büyük insanlık dramına dikkat çekmek, Gazze'de şehit düşen Filistinli kardeşlerimizi anmak için İslami Değerler Külliyesi'nde buluştuk. Tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. dedi.

Ayrıca İslami değerler külliyesinde Gazze Şehitleri İslami Yayınlar Kütüphanesinin ismi yapılarak okuyucular davet edildi