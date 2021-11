Kırıkkale Milletvekili Öztürk, TBMM’de açıklamalarda bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM'de yaptığı yazılı açıklamada, "Geleceğe emin adımlarla ve güvenle yürüyen bir Türkiye için 2023'te Cumhur İttifakına ve ittifakın mimarları olan Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıkmalı ve güçlü bir şekilde destek olmalıyız" dedi.

CUMHUR İTTİFAKINI KARALAMAK VE SİYASİ HESAPLARLA YARALAMAK İSTİYORLAR

"Cumhur İttifakını karalamak ve siyasi hesaplarla yaralamak için ittifak eden FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri; bunlara destek veren batılı ülkeler; bu batılı ülkelerden destek bekleyen muhalif partiler kadrajımıza girmektedir," diyen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Bunları da dışarıdan ABD'nin Doğu Akdeniz'den tehdidi, Yunanistan'ın silahlandırılması, Eş zamanlı ABD yığınağı, Yunanistan'ın tamamının ABD üssü yapılması, Kuşak ve Yol ile Türk Akım'ın hedef alınması, ABD Savunma Bakanı'nın, Karadeniz kışkırtma turu, ABD tarafından organize edilen, 10 büyükelçinin ortak açıklaması desteklemektedir."

MUHALEFET, ŞER ODAKLARINA DESTEK OLUYOR

"Tüm bu şer odaklarına destek olarak muhalefetten de Siyasi cinayetler, KHK'lılara af kampanyası, FETÖ'cülere ve PKK'lılara umut verilmesi, Bürokratlara 'emir dinlemeyin' çağrısı, 'HDP'yi meşru gösterme' propagandası, Demirtaş'ın serbest bırakılması çıkışlarıyla Cumhur İttifakını zor durumda bırakmaya çalışmaktadırlar," diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI BAZI "KURBAĞALARI ÜRKÜTTÜ"

"Türkiye'yi hedef almak için fırsat kollayan ABD-NATO-AB küresel blokunun, adeta temsilcileri konumundaki Zillet bileşenleri aracılığıyla Türkiye'ye ve Cumhur İttifakına yönelik saldırılarını artırmışlardır," diyen MHP'li Öztürk, "Biz de farkındayız ki, Mavi Vatan'da başlatmış olduğumuz doğalgaz ve petrol arama çalışmaları, Yavru Vatan'ın şehit kanlarıyla sulanmış topraklarına kararlılıkla sahip çıkışımız ve Can Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtulması için gösterdiğimiz çaba, elbette birçok 'kurbağayı' ürküttü," şeklinde konuştu.

CHP-HDP İTTİFAKINDAN TEZKEREYE "HAYIR" OYU

"Ancak ne ilginçtir ki, askerlerimizin terör unsurlarına karşı sınır ötesinden mücadele vermesini öngören tezkerenin 2 yıl daha uzatılması için yapılan oylamada CHP-HDP ittifakı 'Hayır' oyu vermiş, terörle ve teröristle vermiş olduğumuz mücadeleyi 'barış, kardeşlik, vs.' masallarıyla olumsuz algı yaratmaya kalkışmıştır. Ne kadar silah ve mühimmat desteği verirlerse versinler, ne kadar algı yaratmaya kalkarlarsa kalksınlar PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ya da irili ufaklı suç örgütlerinin tamamıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

CUMHUR İTTİFAKINA İÇERİDEN DE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Dış tehditler yanında, Cumhur İttifakına içeriden de saldırılarına yoğunlaştığını ifade eden MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, "İçeride de boş durmayan liboşundan siyasal İslamcısına, etnik bölücüsünden çakma milliyetçisine geniş bir yelpazeye sahip olan Zillet korosunun kem gözlü, bed sözlü 'ahengi' her daim Türkiye'nin milli ve her geçen gün daha da güçlenen siyasetini hedef almaktadır. Terörist Demirtaş'a, Sorosçu Kavala'ya özgürlük isteyecek kadar hadsiz, FETÖ'den hapiste olanları serbest bırakacaklarını söyleyecek kadar izansız Zillet bileşenlerinin, terör destekçisi HDP ile bağları da her geçen gün daha net ifşa oluyor."

HDP'NİN TERÖR DESTEĞİ AÇIKÇA SÜRÜYOR

"Her fırsatta bir araya gelme çağrısı yapan HDP'li Pervin Buldan, muhalefet partilerine 'Barış İttifakı' teklif ederken, Teröristbaşı Apo'nun, Demirtaş'ın ve diğer terör yancılarının, ancak bu ittifakla 'özgür' kalabileceklerini söylemekten de geri durmuyor. Zilletçilerse bu açıklamalara sessiz kalabiliyor, hatta bazıları destek açıklaması bile yapabiliyor. HDPKK'lı Buldan kendinden o kadar emin ki, bu iktidarın değişmesi halinde, yerine gelecek olan iktidarın bir parçası olacaklarını da iddia edebiliyor. HDP ile iş tutmadıklarını iddia eden Zilletçileri uyarıyoruz: Türk Milleti hainleri ve onlarla iş tutanları asla affetmez!" şeklinde açıklamalarını sürdürdü

MİLLİ MENFAATLERİMİZ İÇİN CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEMELİYİZ

MHP MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tüm bu gerçekler ve bu tarz 'anti' etmenler göstermektedir ki, milli menfaatlerimiz ve devletimizin uyguladığı yerli ve milli siyaset bile Cumhur İttifakına destek olunması için tek başına yeterli bir sebeptir. Zaten hepimiz biliyoruz ki, Zillet İttifakı, özünde ve sözünde birbirine benzemeyen; uyumsuz, tutarsız, birbirleriyle olan ilişkilerini açığa vermekten sakınan ve riyakârlıkla dolu tutum sahibi siyasi oluşumların birbiriyle çelişen kâğıttan kalesidir."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE, LİDER TÜRKİYE…' İÇİN CUMHUR İTTİFAKI

"Cumhur İttifakı ise MHP ve AK Parti'nin tabanda ve tavanda yakaladığı uyumun verdiği özgüvenle istikrarlı, kapsamlı ve kararlı bir ittifak siyaseti yürütmektedir. Cumhur İttifakını oluşturan MHP ve AK Parti'nin taşıdığı ortak gelecek perspektifi, aynı hedefe yürüyen güçlü bir vizyonun ifadesidir: 'Güçlü Türkiye, Lider Türkiye…' Peki, Sorosçularla, küreselcilerle, teröristlerle perde arkasında iş tutan Zilletçilerin vizyonu nedir? Ne olduğunu kendilerinin bile bilmediği, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' safsatasından başka bir açıklamaları var mı? Ya da dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunların ülkemize yansımalarını suiistimal noktasında abartarak, vatandaşı kışkırtmak dışında bir eylemleri var mı?"

"ÜST AKLIN" YÖNLENDİRMESİYLE HAREKET EDİYORLAR

"Birbirine benzemez bu yedi partiyi birbirine yapıştıran 'Üst Akıl' bunların kulaklarına henüz bir şeyler sufle etmemiş olacak ki, ortaya herhangi bir çözüm önerisi de koyamıyorlar. Özellikle CHP ve İP'in yaptığı tek şey, ekonomik sorunları kullanarak vatandaşı hükûmete karşı kışkırtmak... Oysa kendileri de dünyadaki enerji krizinin hangi seviyelerde olduğunu gayet iyi biliyorlar. Covid-19 sonrası enerjiye olan talebin çok yükselmesi, havaların soğumasıyla birlikte ısınma ihtiyacından dolayı doğalgaza olan talebin artması, petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin üretim hacmini artırmamaları, enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara sebep olmaktadır."