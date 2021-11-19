Haberler Yaşam Haberleri 'Kırıkkale, Türkiye’nin ulaşım ağı merkezidir'
Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:47 Son Güncelleme: 19.11.2021 15:58

'Kırıkkale, Türkiye’nin ulaşım ağı merkezidir'

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
’Kırıkkale, Türkiye’nin ulaşım ağı merkezidir’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada; Kırıkkale’nin ulaştırma, altyapı ve internet ihtiyaçlarını dile getirip, bunların çözüme kavuşturulmasını talep etti.

MHP'li Öztürk yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin ulaşım ağı merkezi konumundaki Kırıkkale'nin sorunlarının çözülmesi, tüm Türkiye'nin ulaşım sorunlarına çözümün de anahtarı olacaktır," dedi.

ULAŞIM AĞI SIK SIK YIPRANIYOR

Kırıkkale'nin, Türkiye'nin merkezinde ve 43 vilayetin geçiş noktasında bulunması hasebiyle, ulaşım ağlarının da merkez noktasında yer alan bir il olduğunu vurgulayan Öztürk, "Elbette bu yoğunluk, Kırıkkale üzerinden geçen kara ve demir yollarının da sık sık yıpranmasına yol açmakta, yenilenme ve geliştirilme ihtiyacını doğurmaktadır," diye konuştu.

YAHŞİHAN KAVŞAĞINA BATTI-ÇIKTI YAPILSIN

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Öztürk; "Kırıkkale'nin girişinde bulunan ve önemli bir kavşak olan Yahşihan kavşağında hemen hemen her gün maddi ve can kayıplı kazalar yaşanmaktadır. Bu önemli kavşağımıza, Bakanlığımızın ivedi olarak battı-çıktı tabir edilen köprülü modern bir kavşağı kazandırması, yoğun trafik akışının yaşandığı bu kavşakta kazaları ve dur-kalk şeklinde hareket eden trafiği önleyecektir." dedi.

"TADIM KAVŞAĞI", ÖLÜM KAVŞAĞI OLMASIN!

Karakeçili'de "Tadım Kavşağı" olarak da bilinen Kırıkkale-Konya-Kırşehir-Ankara Kavşağındaki görüş kısıtlılığı sebebiyle her yıl çok sayıda kaza meydana geldiğini belirten MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kavşaktaki görüş kısıtlılığının ve diğer engelleri ortadan kaldıracak fiziki düzenlemelere duyulan ihtiyacın, her geçen gün daha da arttığını belirtti.

KARAKEÇİLİ'NİN ULAŞIM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Yine Karakeçili'den Ankara yönüne gidişte, ilçeden 200 metre ileride solda kalan Kumluca Mevkiine (Yeşilevler Mahallesi) ilçe yönünden giriş olmadığından, bu mevkide yaya veya araçla geçişlerde çok sık kazalar yaşandığını kaydeden Öztürk, "Bu bölge için de Bakanlığımızdan uygun bir çözüm yolunun bulunmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

ANKARA-KIRIKKALE BANLİYÖ HATTI YENİDEN ÇALIŞMALI

Kırıkkale-Ankara arasındaki karayolu ulaşımındaki yoğunluğun alternatif olarak demiryolu ulaşımını da zorunlu kıldığının altını çizen MHP'li Öztürk, "Uzun süredir faaliyeti durdurulan Ankara-Kırıkkale Banliyö Treni Hattının, bir an önce faaliyete geçirilmesi tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin beklentisi halindedir," dedi.

MOBİL İNTERNET AĞI İYİLEŞTİRİLMELİ

Kırıkkale ve ilçelerinin ihtiyacı olan internet ve mobil şebeke hizmet ağlarına TBMM'deki konuşmasında değinen MHP'li Öztürk; "2022 yılı yatırım programında Kırıkkale ve ilçelerinin başta internet altyapısı olmak üzere, diğer teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, bu alandaki beklenti ve ihtiyaçları giderecektir." diyerek, Kırıkkale'ye ulaştırma ve altyapı yatırımlarının artırılmasını talep etti.

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