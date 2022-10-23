Kırıkkale Üniversitesi’nden dünya sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi, Times Higher Education 2023 Dünya Üniversite Sıralamasında, 104 ülke ve bölgeden bin 799 üniversite sıralamada yer almayı başardı. Bunların dışında, veri sağlayan ancak sıralamada yer almak için uygunluk kriterlerini karşılayamayan 526 üniversite daha "raportör" statüsüyle listelendi. Bu yılki sıralamada, 2 bin 500'den fazla kurumdan veri toplanmış ve 15.5 milyondan fazla araştırma yayınında 121 milyondan fazla atıf incelendi. Ayrıca, dünya çapında 40 bin bilim insanından toplanan anket cevapları analiz edildi.

DEĞERLENDİRMELERE GÖRE OLUŞTURULMAKTA

Dünya Üniversite Sıralamaları, her biri yükseköğretimde mükemmelliğin önemli bir alanını temsil eden 5 başlık altındaki değerlendirmelere göre oluşturulmakta. Öğretim (Teaching), Araştırma (Research), Atıflar (Citations), Sanayi geliri (Industry income) ve Uluslararası görünüm (International outlook). Kırıkkale Üniversitesi en yüksek sıralaması 856. sırada yer aldığı Araştırma (Research) başlığı oldu. Bunu bin 428. sırada yer aldığı Öğretim (Teaching) ve bin 523. sırada yer aldığı Atıflar (Citations) başlığı takip etmekte.

HEDEF ODAKLI ÇALIŞMASININ SONUCUDUR

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, "Bu başarı öğretim elemanları ve idari kadromuzun tümünün hedef odaklı çalışmasının sonucudur, kendilerine teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Üniversitemizin yakın geleceğin büyük Türkiye'sinin orta ve yüksek teknolojili ürünler için Ar-Ge ve eğitime daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.