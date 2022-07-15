Kırıkkale’de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile şehit yakınları ve gaziler, Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Vali Tekbıyıkoğlu'na sarılan doğum günü olan 15 Temmuz'da Gölbaşında şehit olan Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Şehit olduğu gün 15 Temmuz'da aynı Cuma gününe denk gelmişti. Bugün de Cuma günü. Zaten kıyamette cuma günü kopacak. Oğlumun küçük kıyameti de Cuma günü koptu. Türkiye'nin kıyametini koparacaklardı, bertaraf ettiler kahramanlarımız. Allah hepsinden razı olsun.

Bütün şehitlerimize de Allah rahmet eylesin" dedi. 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ailesi de oğullarının kabrine üzerinde "Canım oğlumuz, şehadetin kabul, doğum günün kutlu olsun" notu bulunan çiçek bıraktı.