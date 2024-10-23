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Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:06 Son Güncelleme: 23.10.2024 11:25

Kırıkkale’de ''17. Anadolu Spor Ödülleri'' sahiplerini buldu

Kırıkkale’de gerçekleştirilen 17. Anadolu Spor Ödülleri töreninde, spor dünyasının önemli isimleri ve kulüpleri ödüllerle onurlandırıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de ’’17. Anadolu Spor Ödülleri’’ sahiplerini buldu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, törenin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Törende, "Yılın Teknik Direktörü" ödülünü kazanan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'daki maç programı nedeniyle törene katılamadı ancak video mesajla katılım göstererek ödülün kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Turan'ın ödülünü, Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin teslim aldı, aynı zamanda "Yılın Yardımcı Antrenörü" ödülüne de layık görüldü.

Elazığspor'u TFF 2. Lig'e çıkaran Serkan Çayır, "Yılın Kulüp Başkanı" seçilirken, "Yılın Federasyon Başkanı" ödülleri Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e verildi. Medya dünyasında da ödüller sahiplerini buldu. TRT Spor'dan Asena Üner "Yılın Kadın Spor Spikeri", Hünkar Mutlu "Yılın Erkek Spor Spikeri" seçildi.

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Kırıkkale’de ''17. Anadolu Spor Ödülleri'' sahiplerini buldu
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