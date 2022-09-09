Kırıkkale’de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik olarak sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları neticesinde A.E. idaresindeki tanker sürücüsünü Ankara-Samsun karayolu üzerinde durdurdu. Polis ekipleri, tankerde yaptıkları kontrol ve ölçümlerde kaçak olduğu belirlenen 21.120 ton yaklaşık 25 bin 140 litre akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü A.E. ile ilgili işlem yapıldı. Öte yandan ihtiyati tedbir kararı olduğu anlaşılan tanker muhafaza altına alındı.