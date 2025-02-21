Kırıkkale’de 8 gündür kayıp olan Demans hastası yaşlı adam ölü bulundu

Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydemir Şatay, 8 gün önce ortadan kayboldu. Demans hastalığı sebebiyle yön bulma konusunda zorluk yaşadığı bilinen Şatay'a ulaşamayan yakınları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Elde edilen ilk bilgilere göre, Şatay'ın en son telefon sinyali Etiler Mahallesi civarında tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri başta bu bölge olmak üzere birçok noktada titiz bir çalışma yürüttü. Aramalar sırasında köprü altları, dere kenarları, menfezler, çalılıklar, bahçeli evler, binaların bodrum katları, metruk yapılar ve parklar detaylı şekilde incelendi. Ayrıca dron destekli taramalarla havadan kontrol sağlandı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Yoğun çalışmalar neticesinde polis ekipleri, silah organize sanayi bölgesinin yanındaki boş arazide Aydemir Şatay'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şatay'ın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kameralarını ve delilleri topladı. Şatay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yaşlı adamın kaybolduğu günden itibaren geçirdiği süreç ve ölüm nedeninin detaylı şekilde araştırıldığını bildirdi. Şatay'ın doğal nedenlerle mi yoksa başka bir sebeple mi hayatını kaybettiği yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.