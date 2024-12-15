Kırıkkale’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı!

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.S.'nin 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çetin'in cenazesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.