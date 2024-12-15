Kırıkkale’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı!

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Sağlık ekipleri, Seyit Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler M.Ç. ve S.S., yolculardan P.Ç., F.Ç., S.E.Ç. ve A.Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.S.'nin 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çetin'in cenazesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.