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Giriş Tarihi: 23.2.2025 16:15 Son Güncelleme: 23.2.2025 16:17

Kırıkkale’de arazi anlaşmazlığı: Komşusunu tüfekle vurdu!

Kırıkkale’de bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Kırıkkale’de arazi anlaşmazlığı: Komşusunu tüfekle vurdu!
Olay, Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.'yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kırıkkale’de arazi anlaşmazlığı: Komşusunu tüfekle vurdu!
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