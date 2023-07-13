Kırıkkale’de balya kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

İddiaya göre, Evliyalı köyünde balya işinde çalışan K.D. (51) ile İ.K. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Ardından başka tarlaya çalışmaya giden K.D, yanında bulunan Y.C.D. (21), A.A. (70), G.D. (23) ve İ.K. (25) dinlendikleri sırada yanlarına gelen İ.K, önce tabanca ile kendilerini tehdit etti, ardından 19 AAE 518 plakalı kamyonetini K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K'nın üzerine sürdü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K. yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılarından Ali Aktaş Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali Aktaş'ın Delice Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Aslan Aktaş'ın babası olduğu öğrenildi. Yaralılardan İ.K. ve Y.C.D'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli İ.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.