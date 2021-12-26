Kırıkkale’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklar köyünde içerisindeki bir tarlada başından vurulan bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin Sait Benli (48) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Benli'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Benli, 5 Aralık'ta iddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi tabancayla elinden yaralayarak Y.B'nin evini yakmış, daha sonra kaçmıştı.