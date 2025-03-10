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Giriş Tarihi: 10.3.2025 10:31 Son Güncelleme: 10.3.2025 10:53

Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
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