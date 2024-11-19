Kırıkkale’de dehşet: Annesini yaraladı, eniştesini öldürdü

Alınan bilgiye göre, şizofren hastası olduğu öğrenilen C.T. (36) Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı annesi Döndü T. (56) ve eniştesi Mehmet Toprak (48) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde boğazından bıçaklanan Mehmet Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan anne Döndü T. ise ambulans hastaneye kaldırıldı. Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen Mehmet Toprak'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı.