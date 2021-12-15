Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:15 Son Güncelleme: 15.12.2021 17:29

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı

Kırıkkale’de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tarafların avukatları ve öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) yakınları hazır bulundu.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Sezer Başkaya (29) duruşmaya, Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Sezer Başkaya savunmasında, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu belirterek, uyuşturucu madde kullandığını da iddia etti. Sanığın annesi E.B'de gelinin hiçbir suçunun olmadığını ve olay sırasında evde olduğunu öne sürdü.

Maktulün ailesi de şikayetçi olduklarını, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddiaya göre, Sezer Başkaya (29), 6 Haziran'da Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı
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