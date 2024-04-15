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Giriş Tarihi: 15.4.2024 10:51 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:08

Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında servis aracı bekleyen yayaya ve park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, sürücü ve yaya ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale-Çorum D-200 karakolu Yukarımahmutlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ş.Ç.O. (31) idaresindeki otomobil, yol kenarında servis aracı bekleyen G.K.'ya ardından da park halindeki tır dorsesine çarptı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil yolcu Seydihan Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ş.Ç.O. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü ile yaya G.K. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza alanında ve otomobilde tahkikat yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından 31 yaşındaki Balcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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