Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale-Çorum D-200 karakolu Yukarımahmutlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ş.Ç.O. (31) idaresindeki otomobil, yol kenarında servis aracı bekleyen G.K.'ya ardından da park halindeki tır dorsesine çarptı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil yolcu Seydihan Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ş.Ç.O. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü ile yaya G.K. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza alanında ve otomobilde tahkikat yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından 31 yaşındaki Balcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.