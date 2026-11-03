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Giriş Tarihi: 3.11.2026 08:50

Kırıkkale’de feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kırıkkale'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Korkunç olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Kırıkkale’de feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.I. idaresindeki 06 CNE 617 plakalı Fiat marka otomobil, S.Ö.A. yönetimindeki 34 GNF 949 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü S.I. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y., E.O.Ö. ve Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Kırıkkale’de feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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