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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:45 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:16

Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA
Kırıkkale’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de korkunç bir kaza meydana geldi. Bekir Yaktu idaresindeki 71 AK 648 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde Resul Akbalık'ın kullandığı 06 BFC 678 plakalı otomobille çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Urufiye Yaktu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçtaki Hatice Akbalık ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 8 yaralı

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Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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