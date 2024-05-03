Kırıkkale’de feci kaza... Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı ve Ağaylı köyleri arasında meydana gelen kazada, M.G. (70) idaresindeki otomobil, takla atarak menfeze düştü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsüyle yolculardan F.A. (68) ve F.B. (80) yaralandı. Kemal Yavaş (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Yavaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.