Kırıkkale’de feci kaza: Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Gece saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce uzaklıktaki Çevrealtı Caddesi'ne savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.