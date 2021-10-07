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Giriş Tarihi: 7.10.2021 22:33 Son Güncelleme: 7.10.2021 22:35

Kırıkkale'de feci olay! Fren yerine gaza basınca döner salonuna girdi

İHA
Kırıkkale’de feci olay! Fren yerine gaza basınca döner salonuna girdi

Kırıkkale'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Otomobili park etmek isteyen bir sürücü, fren yerine gaza basında döner salonuna girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü şok geçiren sürücü hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B., 71 AAP 837 plakalı otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Döner salonuna dalan otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Kaza sırasında salonda oturan bazı vatandaşlar ise facianın eşiğinden döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Y.E.B. hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Döner salonunda oturan bir kadının gözüne sıçrayan cam ise sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından kazalı otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

"ŞOFÖR ŞOKTAYDI"

Döner salonunu personeli Melike Korkun, "Burada tezgahtaydık karşıdan araba geldi. Yönünü bize doğru kırdı, sonra direk geldi. Sonra çocuk sandalyedeydi yere düştü. Çocuğu falan kontrol ettim. Şoför şoktaydı sadece her hangi bir yaralanma yoktu" dedi.

VATANDAŞ KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını anlatan Ali Türker ise, "Araç park etmek üzereydi buraya kaldırımın üzerine çıkıyordu. Büyük ihtimalle vitesi karıştı. Araçta otomatik vitesti zaten. Buradan fırlayınca gaza mı bastı nasıl oldu? Araba direk oraya girdi. Ben hemen gittim kontağını falan kapattım. Kapısını açtım hanımı falan dışarıya çıktı. Ondan sonra da 112'yi aradım" diye konuştu.

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Kırıkkale'de feci olay! Fren yerine gaza basınca döner salonuna girdi
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