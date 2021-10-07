Kırıkkale’de feci olay! Fren yerine gaza basınca döner salonuna girdi

VATANDAŞ KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını anlatan Ali Türker ise, "Araç park etmek üzereydi buraya kaldırımın üzerine çıkıyordu. Büyük ihtimalle vitesi karıştı. Araçta otomatik vitesti zaten. Buradan fırlayınca gaza mı bastı nasıl oldu? Araba direk oraya girdi. Ben hemen gittim kontağını falan kapattım. Kapısını açtım hanımı falan dışarıya çıktı. Ondan sonra da 112'yi aradım" diye konuştu.