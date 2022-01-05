Kırıkkale’de firari 12 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonda, 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'hakaret' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan haklarında 3 ay ile 30 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 20 ayrı dosyadan yakalama kararı ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P.'nin, 70'i hırsızlık olmak üzere 73 suç kaydı, hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 5 gün hapis cezası bulunan Y.S.'nin ise 56'sı hırsızlık olmak üzere 72 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.