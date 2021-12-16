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Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:02

Kırıkkale'de husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Kırıkkale’de husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Kırıkkale'de husumetli iki kişi arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'deki olay, saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler kavşağı yakınında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Akın K. (21) ile Ömer Faruk M. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Akın K. ve Ömer Faruk M. üzerlerindeki bıçakları çıkartarak birbirlerini yaraladı. Akın K. olay yerinde yığılıp kalırken, Ömer Faruk M. ise otomobiliyle Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Akın K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akın K.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kırıkkale'de husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
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