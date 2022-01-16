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Giriş Tarihi: 16.1.2022 09:40 Son Güncelleme: 16.1.2022 09:46

Kırıkkale'de iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik süreyle kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokakta Cengiz Yardımcı'ya ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik süreyle yangın kontrol altına alındı. Yanan yerin yanındaki iki evde tahliye edildi. Yangını gören mahalle sakinleri ise söndürme çalışmalarını izledi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
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