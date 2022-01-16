Kırıkkale’de iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokakta Cengiz Yardımcı'ya ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.
Şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik süreyle yangın kontrol altına alındı. Yanan yerin yanındaki iki evde tahliye edildi. Yangını gören mahalle sakinleri ise söndürme çalışmalarını izledi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.