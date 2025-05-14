Kırıkkale’de kanlı gece: Husumetliler arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ve bıçaklarla saldırdığı olayda Arap Sefa Türe, tabanca ile vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri sokakta ve olayın meydana geldiği apartmanda geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.