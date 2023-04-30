Kırıkkale’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokakta meydana gelen olayda müstakil evde oğlu Murat Erkol ile birlikte yaşayan Fevziye Erkol sabah saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan anne Fevziye Erkol, komşusuna giderek oğlunun uyanmadığını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkol'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkol'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.