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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:17 Son Güncelleme: 28.11.2021 13:45

Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yoğun bakımda

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yoğun bakımda

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin biri öldü biri de hastanede yoğun bakıma alındı.

Kırıkkale'nin Karşıyaka mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda 61 yaşındaki Ramazan Ş. hayatını kaybetti eşi Esme Ş'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda Mülayim Ş. babasını pazara götürmek için anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler çifti salonda hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık görevlileri yaptıkları muayenede sobadan sızan karbonmonoksit gazından baba 61 yaşındaki Ramazan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın olan anne Esme Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde itfaiye ekipleri de inceleme yaparak soba borularının ve bacanın dolu olduğu belirtildi. Ölen baba Şaşmaz, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yoğun bakımda
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