Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerikli beldesi, Yerlikent Mahallesi'nde yaşayan aile, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi.

Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde evde bulunan 4'ü çocuk 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Rahatsızlanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Her iki hastanede tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.