Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de kaybolan kadın 6 gün boyunca aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 24.1.2022 18:10 Son Güncelleme: 24.1.2022 18:11

Kırıkkale'de kaybolan kadın 6 gün boyunca aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıkarıldı

Kırıkkale’de kaybolan kadın 6 gün boyunca aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıkarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Ocak'ta kaybolan kadının cesedi bulundu. Ekiplerce baraj gölünden çıkarılan cenaze, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında H.U'nun (35) cesedine ulaşıldı. Ekiplerce baraj gölünden çıkarılan cenaze, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ARAJI BARAJ GÖLÜ KENARINDA BULUNMUŞTU

H.U'dan haber alamayan yakınları, 18 Ocak'ta İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

GÖLDE ARAMA YAPILDI

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı. Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde genç kadının bedeni baraj gölünde bulundu.

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Kırıkkale'de kaybolan kadın 6 gün boyunca aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıkarıldı
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