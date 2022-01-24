Kırıkkale’de kaybolan kadın 6 gün boyunca aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıkarıldı

GÖLDE ARAMA YAPILDI

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı. Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde genç kadının bedeni baraj gölünde bulundu.