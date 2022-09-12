Kırıkkale’de kaza: 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ev Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu daha sonra tekrar trafiğe açıldı.