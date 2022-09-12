Kırıkkale’de kaza: 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İhsan Ç.(40) idaresindeki plakalı otomobil, kavşaktan dönüp OSB'ye giriş yapmak isteyen Ayşegül A.(32) kontrolündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte bebek Sıraç A., Hacer Y.(67), Ayşegül Ç.(12), Mehmet Ç.12), Alperen Ç.(2), Deniz Ç.(31) ve Güler Ç.(41) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ev Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu daha sonra tekrar trafiğe açıldı.