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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:19 Son Güncelleme: 12.9.2022 16:47

Kırıkkale’de kaza: 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de kaza: 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İhsan Ç.(40) idaresindeki plakalı otomobil, kavşaktan dönüp OSB'ye giriş yapmak isteyen Ayşegül A.(32) kontrolündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte bebek Sıraç A., Hacer Y.(67), Ayşegül Ç.(12), Mehmet Ç.12), Alperen Ç.(2), Deniz Ç.(31) ve Güler Ç.(41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ev Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, OSB'nin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Kırıkkale’de kaza: 1’i bebek, 3’ü çocuk 9 yaralı
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