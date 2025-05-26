Kırıkkale’de korkunç cinayet davası: Tel örgüyle sarılıp nehre atılmıştı

2024 yılında kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'ta bulunmuştu. Cesedin tel örgü ve taşla sarılı halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında maktulün kardeşlerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, G.F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer şüpheliler tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", diğer 3 sanık hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yaşı küçük olan H.U. isimli sanığın dosyası ise ayrıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz yargılanan G.F.G. ile maktulün kızı M.C.D. salonda hazır bulundu. Annesinin daha önce kardeşlerinden şiddet gördüğünü ve uzaklaştırma kararlarının bulunduğunu belirten M.C.D., tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

Maktulün kardeşi tutuklu sanık D.U., "Olayla hiçbir ilgim yok, ben de ailem de mağduruz" diyerek suçlamaları reddetti. Diğer kardeşi tutuklu sanık Ş.G. de, "Cüzdanımı unuttuğum için köye gitmiştim. Kardeşimle sadece alacak meselesinden dolayı sorun yaşadım" diyerek beraatini talep etti. Savunmalarını yapan diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ve G.F.G.'nin haftada bir gün imza şartıyla beraatine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz 2025'e ertelendi.