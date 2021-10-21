Kırıkkale’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kan donduran kaza, saat 07.00 sıralarında, Kırıkkale- Yozgat yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Mazlum Metin'in (58) kullandığı 35 CTY 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mazlum Metin ile Mecbure Metin (51), Remzi (79) ve Zeynep (78) Ateş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Delice Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Zeynep ve Remzi Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.