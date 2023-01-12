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Giriş Tarihi: 12.1.2023 01:49

Kırıkkale'de korkunç kaza! Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Kırıkkale'de takla atan otomobilin 120 metre sürüklendiği kazada, camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru da şarampole savruldu.

İHA
Kırıkkale’de korkunç kaza! Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Edinilen bilgiye göre, Turan Ö. idaresindeki 71 AB 284 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak trafik levhalarına çarpan otomobil, takla atarak 120 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu.
Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polis, otomobile trafik sigortası yaptırmayan sürücüye 436 lira para cezası uyguladı.

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Kırıkkale'de korkunç kaza! Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
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