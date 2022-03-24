Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, mart ayında kar sürprizi yaşandı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. "Kilit kavşak" mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
KAR, KENTİN BAZI BÖLGELERİNDE ARALIKLARLA DEVAM ETTİ
Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde ise öğrenciler kar altında hatıra fotoğrafı çekindi.
Bir süre yağan kar, kent merkezinde etkisini kaybetse de kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam etti.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı