Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 01:43 Son Güncelleme: 24.3.2022 01:45

Kırıkkale'de mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

İHA
Kırıkkale’de mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, mart ayında kar sürprizi yaşandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. "Kilit kavşak" mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

KAR, KENTİN BAZI BÖLGELERİNDE ARALIKLARLA DEVAM ETTİ

Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde ise öğrenciler kar altında hatıra fotoğrafı çekindi.

Bir süre yağan kar, kent merkezinde etkisini kaybetse de kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam etti.

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Kırıkkale'de mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı
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