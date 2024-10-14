Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de miras kavgası cinayetle sonuçlandı
Giriş Tarihi: 14.10.2024 15:55 Son Güncelleme: 14.10.2024 16:35

Kırıkkale’de miras kavgası cinayetle sonuçlandı

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in cesedi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Kızılırmak’ta bulundu. Yalçıner’in ölümüne miras anlaşmazlıklarının yol açtığı iddia edilirken, kardeşleri ve akrabalarıyla sık sık tartışmalar yaşadığı biliniyordu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de miras kavgası cinayetle sonuçlandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Kızılırmak'ta bulundu.

Miras Davası ve İcra Takipleri

Hayvancılık işiyle uğraşan Yalçıner, miras konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kardeşleriyle mahkemelik olmuştu. Kaybolmasından bir gün önce, miras davasının karar aşamasına geldiği öğrenildi. Ayrıca, taraflar arasında alacak verecek meseleleri yüzünden icra takibine de başvurulmuştu.

Ne Olmuştu?

Yalçıner, 25 Eylül'de Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde kaybolmuştu. JAK ekiplerinin günler süren arama çalışmalarının ardından cesedi, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'ta bulundu. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, incelemelerin ardından cesedi otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

Cinayet Şüphesi Üzerine Tutuklamalar

Yalçıner'in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile komşusu ve akrabası K.U. ve H.U. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kırıkkale’de miras kavgası cinayetle sonuçlandı
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