Kırıkkale’de miras kavgası: Köpekli saldırıya uğrayan yaşlı kadın, kardeşi tarafından sopayla darp edildi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde kendisine miras kalan arsayı kullanmak isteyen Sümbül Öztürk (59), kardeşi tarafından engellendiğini ve köpekli saldırıya uğradığını belirtti. Öztürk, "Annem ve babamdan kalan 521 metrekare arsamı kardeşim Sultan Öztürk bana vermek istemedi. Mahkemeyi kazandım ve tapumu aldım. Ancak arsama ev yapmak için gittiğimde, kardeşim üzerime köpek saldırtarak beni yaraladı" dedi.

Olay sırasında ağır yaralanan Öztürk, Sulakyurt Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın detaylarını anlatan Öztürk, "Mimarla arsaya gitmiştik, ölçüm yapmamıza izin vermedi. Üzerime köpek saldırttı, köpek her tarafımı yaraladı. Sırtıma sopayla vurdu. Daha sonra damadım ve kızım köpeğin içtiği suyu üzerime döktü" şeklinde konuştu.





Sümbül Öztürk, eşinin kanserden vefat ettiğini ve kardeşinin kendisini arsada istemediğini iddia ederek, "O arsaya ev yapmak istiyorum ama kardeşim beni orada istemiyor. Ben de davacı oldum" ifadelerini kullandı.