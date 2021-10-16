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Giriş Tarihi: 16.10.2021 01:29

Kırıkkale´de müstakil evde yangın

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale´de müstakil evde yangın

Kırıkkale´de gece saatlerinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük çapta yangından zarar gören ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İbrahim Y. isimli kişiye ait bahçe içerisinde bulunan tek katlı müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çıkan yangında yükselen alevler kısa sürede evin odalarını ve çatısını kapladı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale ve Bahşılı ilçesi Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu evde çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

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Kırıkkale´de müstakil evde yangın
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