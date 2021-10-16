Kırıkkale´de müstakil evde yangın

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İbrahim Y. isimli kişiye ait bahçe içerisinde bulunan tek katlı müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çıkan yangında yükselen alevler kısa sürede evin odalarını ve çatısını kapladı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale ve Bahşılı ilçesi Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu evde çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.