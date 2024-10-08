Kırıkkale’de organize sanayi kavşağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mehtap Ö. (34) idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeki Ömer Baştuğ'un (67) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Durumu ağır olan Ömer Baştuğ, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Mehtap Ö.'nün tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alınarak, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri özellikle yoğun trafiğe sahip bölgelerde daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı, Kırıkkale'nin en işlek geçiş noktalarından biri olup, özellikle akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Sık sık kazaların meydana geldiği bu kavşakta, bölge halkı daha fazla güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.