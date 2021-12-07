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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:43

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keçili köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü R.Ö. ile N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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