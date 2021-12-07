Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keçili köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü R.Ö. ile N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.